Суркис определился с новым тренером "Динамо": названа фамилия

Руководство киевского "Динамо" определилось с новым главным тренером. Как сообщает Football.ua со ссылкой на свои источники, им станет Алексей Михайличенко.

На данный момент Алексей Александрович занимает должность спортивного директора клуба. Михайличенко станет полноценным тренером первой команды "Динамо". В четверг, 15 августа, об этом будет объявлено официально. Наставник сразу примет команду и приступит к работе.

На тренерском мостике 56-летний специалист сменит ушедшего после двух лет работы Александра Хацкевича.

Стоит отметить, что Михайличенко уже был у руля первой команды "Динамо" — в период с 2002-го по 2004-й. Тогда Алексей Александрович покинул свой пост после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Трабзонспора".

Вместе с киевлянами тренер выиграл два чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Как сообщал OBOZREVATEL,что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Позже СМИ стали известны кандидаты на пост наставника вице-чемпионов Украины, в числе которых был и Михайличенко.

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