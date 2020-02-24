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24 февраля • обновлено в 22:08
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Суркис объяснил проблемы "Динамо"

2.3т
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал болельщиков не критиковать команду за неудачи в нынешнем сезоне, а набраться терпения.

В фильме "Неизвестное "Динамо", босс "бело-синих" отметил, что команда находится в стадии строительства из-за наличия молодых футболистов.

Новости
Футболист "Динамо" забил фантастический гол-парашют в УПЛ

Игорь Суркис

Игорь Суркис

ФК "Динамо" Киев

"Многие не понимают внутренней кухни. Для перестройки надо время, молодые не заиграют сразу. Великий Валерий Васильевич Лобановский когда-то нам с братом говорил: "Для того, чтобы построить классную команду, надо, чтобы вы дали возможность поработать два-три года", – но у него получилось сразу. Да, сегодня попадание в полуфинал Лиги чемпионов – это из области фантастики, но какой майор не стремится стать полковником, и какой полковник не стремится стать генералом", – цитирует Суркиса "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис жестко высказался в адрес Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ), обвинив ее в беспределе из-за наказания "Динамо" матчем без зрителей в чемпионате страны.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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