Суркис объяснил, почему пригласил Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что ориентировался исключительно на профессиональные качества Мирчи Луческу, когда приглашал его в команду.

"Если мы перейдем конкретно к Луческу, я вам скажу следующее: я его взял, потому что он профессионал. Вот эти разделения, что он в конкурирующем клубе тренировал, для него не работают. Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал разные команды, противоборствующие. То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру" или что Луческу хорошо знает "Шахтер"", – рассказал Суркис-младший в интервью изданию "Новое время".

Напомним, что румынский специалист на протяжении 12 лет тренировал злейшего врага "Динамо" донецкий "Шахтер". С "горняками" Луческу выиграл восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков, семь Суперкубков и Кубок УЕФА 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый тренер киевлян заявил, что остается легендой "Шахтера", и рассказал о мотивах своего перехода в "Динамо".