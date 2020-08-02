Не оказался бы таким хлюпиком, может, и сейчас работал в "Динамо", – Суркис о Семине

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что одним из лучших тренеров в истории киевского клуба был Юрий Семин.

По словам Игоря Михайловича, у Юрия Павловича все получилось в первый раз, потому что чемпионат Украины для него не был чужим.

"Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Чемпионат наш знает. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевскому "Динамо". Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за акциям своими в "Локомотив", может, он бы и по сей день работал в "Динамо". Второй раз вошел в эту реку, но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков", – сказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис впервые раскрыл содержание разговора с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевской команды.