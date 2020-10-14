Суркис о победе над Испанией: надо сказать спасибо Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что в победе сборной Украины в Лиге наций над Испанией есть большая заслуга главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

По словам Игоря Михайловича, именно румынский наставник смог раскрыть молодых футболистов "Динамо", которых в старте матча Украина – Испания было 9 человек.

"Скажите, 2 месяца назад мы могли представить что Забарный будет игроком основного состав национальной сборной? Кому надо сказать спасибо? – Луческу. Мы могли представить, что Миколенко будет играть не с лева, а центральным защитником? Кому надо сказать спасибо? – Луческу. Мы могли представить, что правофланговый Караваев будет играть слева? Он провел отличнй матч с Испанией. Почему? Потому что Луческу дал ему много игрового времени, чтобы он был в хорошем состоянии. Бущан... Ну что творит Бущан, это просто нет слов...Пусть и дальше продолжает такое вытворят, спасая неберущиеся мячи", – заявил руководитель клуба в эфире "ДинамоТВ".

Суркис уже во время гимна перед матчем с Испанией понял, что ребята, которые вышли, будут бороться "не на жизнь, а на смерть".

"На поле было 11 гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду поддержать. Впервые в истории победили, великолепная игра. Все было реализовано компактно. Это доказывает, что мы можем играть с грандами. Выходите, играйте с "Ювентусом", "Барселоной", никого не бойтесь, но при этом выполняйте тренерскую установку", – подытожил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

После игры Виктор отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.