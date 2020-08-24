Суркис о назначении Луческу: надоело терпеть

Александр Чеканов Футбол 11:28, 24.08.2020

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис спокойно отнесся к акциям ультрас клуба, которые выступили категорически против назначения Мирчи Луческу новым тренером команды.

По словам руководителя "бело-синих", он будет оценивать работу штаба опытного румынского специалиста по результатам.

"Я спокойно к этому отношусь. Я оцениваю все только с точки зрения профессионализма и результата. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца тренируют. Я пригласил одного из лучших тренеров на сегодня, что бы кто не говорил", – заявил Суркис в интервью каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас "Динамо" провели очередную акцию против Мирчи Луческу на дебютном матче сезона УПЛ с "Олимпиком".

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