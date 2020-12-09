Суркис о конфликте с ультрас: пока я президент, я буду делать все для результата

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у ультрас киевлян может быть свое мнение касательно Мирчи Луческу, но призвал их судить тренера по результату, который он показывает.

Он также напомнил, что каждый год клубу приходится платить крупные штрафы из-за поведения болельщиков. По его словам, активным фанатам нужно мыслить по-европейски, а не как средневековые люди.

"Есть группа людей, которые шумят, кричат, жгут, но я понимаю, что они приносят какую-то пользу для команды. А польза состоит только в том, что каждый год клуб платит из-за них сумасшедшие штрафы. У них есть свое мнение. Я согласен, что нужно прислушиваться к своим ультрас, но вы подождите, дайте человеку возможность поработать, судите по результату. Если мы хотим жить в Европе, то должны мыслить по-европейски, а не как средневековые люди", – сказал Суркис-младший в прямом эфире на YouTube-канале "Бомбардир".

Он добавил, что на посту президента "Динамо" все его действия будут направлены на достижение положительных результатов.

"Что главное в футболе? Результат. А все эти разговоры, что нам все равно, что мы на десятом месте или на каком-то другом… Но я видел, когда был Хацкевич или кто-то другой, и что фанаты кричали. "Физруки" и прочее. Было или нет? Я же ничего не выдумываю. Я готов искать общий язык и хочу, чтобы болельщики поддерживали команду, особенно такие активные люди, как те, которые находятся на секторах. Но всегда, пока я буду президентом клуба, я буду все делать только для результата. Я вкладываю свое здоровье, силы, душу и деньги", – подытожил Суркис-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он сравнил Луческу с Лобановским.