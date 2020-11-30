Суркис: не могу сказать, что "Шахтер" стал слабее

Киевское "Динамо" с приходом на пост главного тренера Мирчи Луческу стало показывать более организованную игру.

Такое мнение выразил президент "бело-синих" Игорь Суркис. По его словам, сейчас нельзя говорить, что донецкий "Шахтер" стал более слабее, что привело к лидерству киевлян в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Не могу сказать, что "Шахтер" стал слабее. Может быть, где-то только по игре по сравнению с прошлым сезоном. Их же тоже постиг коронавирус, как говорят. И нас. Их чуть раньше, нас – чуть позже. Уже от медиков зависит, как они восстановят людей. Вот легионеры у нас не болели, например. Ни Вербич, ни Кендзера. Мне сложно что-то говорить. Каждым утром мы сдаем тесты и до шести часов вечера ждем с нетерпением, что они покажут. Может быть, не "Шахтер" слабее, а мы чуть сильнее играем, организованнее", – сказал Суркис в интервью "Профутбол Digital".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло легкую победу над полтавской "Ворсклой" в 11-м туре Премьер-лиги Украины. В свою очередь "Шахтер" на последних минутах переиграл "Днепр-1".