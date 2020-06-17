Суркис назвал условия увольнения Михайличенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что в контракте с Алексеем Михайличенко есть два пункта, по которым он может быть уволен с поста главного тренера.

По словам Суркиса, перед подписанием договора он понимал, что этот сезон будет перестроечным и верил, что Михайличенко будет бороться за первое место, но понимал и то, что этого может не получиться.

"Мы когда подписывали с ним контракт, условия были следующие. Первое: это место, которое занимает команда, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Вот такие простые условия: "Место не ниже второго и квалификация в Лигу чемпионов", – заявил Суркис на Youtube-канале "ТаТоТаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайличенко стал главным тренером "Динамо" в августе 2019 года.

Под его руководством "бело-синие" в декабре 2019-го в шестом туре группового этапа Лиги Европы сыграли вничью 1:1 дома со швейцарским клубом "Лугано" и не вышли в 1/16 финала, заняв предпоследнее место в группе B.

Всего Михайличенко-тренер провел с "Динамо" 32 матча. Из них 18 выиграл и 6 проиграл.