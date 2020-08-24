Суркис назвал Суперкубок с "Шахтером" не самой важной игрой

Матч за Суперкубок Украины не является важным для киевского "Динамо", так как перед командой стоит задача попасть в Лигу чемпионов.

Об этом заявил президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя предстоящий поединок против "Шахтера" 25 августа.

"Игра за Суперкубок не самая важная у нас. Почему? Стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается. Нужны здоровые люди. Так случилось, что череда травм у нас еще с прошлого сезона. Возможно, это пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много мышечных травм – там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся, и настанет полный порядок", – приводит его слова "Террикона".

Как сообщал OBOZREVATEL, изменились возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов нового сезона 2020/2021.