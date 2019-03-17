Суркис назвал санкции для "Динамо" за 0:5 от "Челси"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал поражение своего клуба от "Челси" в Лиге Европы.

"Я никого отмечать не буду. Проиграла вся команда, она и должна нести ответственность за такой разгромный результат. Будет ли санкция футболистам? Думаю, самая большая санкция – это то, что они опозорились перед 65 тысячами болельщиков", – цитирует Суркиса tribuna.com.

Игорь Суркис UA-Football

По мнению Игоря Михайловича основной причиной такой неудачи стало отсутствие остроты в атаке.

"Была беззубая игра. Мы выглядели, как люди, которые только вышли на футбольное поле, только начали играть. Считал, что у нас мало шансов, но проявить характер и волю к победе мы обязаны были. Мы провалили полностью этот матч. "Динамо" априори не имеет права проигрывать с таким счетом. Если ты выходишь на этом этапе, должен бороться. Если бы они проиграли и кто-то из них вышел бы в крови, можно так сказать, я бы сказал, что они отдали все силы. А такое впечатление, что они вышли играть, соревнуясь с "Челси" в мастерстве. Мастерство – как небо и земля", - подытожил Суркис.

Напомним, что киевское "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 проиграло лондонскому "Челси". Первый матч в Англии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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