Суркис рассказал о зарплатах футболистов "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что информация в прессе о миллионных зарплатах футболистов не соответствует действительности.

Максимальный заработок игроков столичной команды не достигает и миллиона долларов в год, а больше все получает Сергей Сидорчук.

"Я не могу сказать, что у нас зарплаты заоблачные. Когда я читаю в прессе, что Цыганков получает два миллиона и Суркис хочет его продать, мне становится смешно. Ну какие два миллиона? Сейчас и близко нет таких зарплат. Сегодня ребята получают нормальную зарплату, но они знают, что попадание в Лигу чемпионов принесет им большой бонус. Сегодня в "Динамо" больше миллиона никто не зарабатывает. Даже миллиона ни у кого нет", – заявил Суркис на Youtube-канале "ТаТоТаке".

По словам Игоря Михайловича на доход его подопечных очень серьезно влияют еврокубки.

"Хотят хорошо заработать – попадайте в Лигу чемпионов. Хотят зарабатывать чуть меньше – играйте в Лиге Европы. Если в тех сезонах, они зарабатывали достаточно денег даже в Лиге Европы, то в этой ЛЕ, они, не обыграв непонятные команды, не заработали ничего", – подытожил Суркис.

Ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что ожидал от Алексея Михайличенко победы в чемпионате, но и второе место не повлечет за собой увольнение тренера.