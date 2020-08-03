Суркис назвал 20-очковое отставание от "Шахтера" стечением обстоятельств

Президент "Динамо" Игорь Суркис пообещал, что его команда будет бороться за первое место в Премьер-лиге.

При этом он подчеркнул, что болельщики больше не увидят 20-очкового отставания "бело-синих" от своего извечного конкурента "Шахтера".

"Я вам гарантирую, что отрыва в 20 очков больше не будет. Это стечение обстоятельств. Мы должны бороться за первое место. Пусть победит сильнейший. В честной спортивной борьбе, а не когда два судьи обслуживают матчи. Ничего не хочу плохого сказать об арбитрах. Но Монзуль, Романов, Монзуль, Романов... Они постоянно были под давлением. Это хорошо, что не было борьбы за "золото", – сказал Суркис в эфире передачи "Мага" на 112 канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис впервые рассказал о реакции президента "Шахтера" Рината Ахметова на приход в "Динамо" Мирчи Луческу.