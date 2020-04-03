Суркис наехал на ФФУ из-за ситуации с коронавирусом

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ, бывшая ФФУ) из-за отсутствия диалога с клубами Премьер-лиги на фоне пандемии коронавируса.

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Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

"Мы читаем в прессе, что УЕФА предлагает разные сроки завершения чемпионата. Но мы о них не знаем. С нами Федерация футбол не связывается. Такое впечатление, что каждый живет сам по себе. УАФ ведет прямой диалог с УЕФА, но они не сделали даже совещания с клубами. "Динамо" и "Шахтер" не нуждаются в поддержке, но есть другие клубы, которые попали в сложную ситуацию. Они же должны знать, как им действовать дальше. У нас нет никакой информации. УАФ говорит, что она в контакте со всеми клубами? В каком контакте? Со мной никто не общался", – заявил Суркис в эфире "Цыганык Live".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис рассказал о ситуации с коронавирусом в киевском "Динамо", подчеркнув, что все футболисты соблюдают карантин.

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