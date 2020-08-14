Суркис – к ФФУ: были страшные вещи

Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) не сделала ничего для развития национального чемпионата.

Такое мнение в интервью "Новому времени" выразил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Отвечая на вопрос о том, почему в нашей стране футбол пока не является бизнесом, как на Западе, босс "бело-синих" указал на просчеты УАФ.

"Экономическая ситуация – раз. Второе: кто главный над нашим футболом? Хоть раз за последние четыре года было совещание Федерации футбола (ФФУ)? Нас кто‑то собирает? Вот сейчас были страшные вещи, мы сидели на карантине. Вы мне скажите, какую‑то хоть одну рекомендацию или помощь мы получили от ФФУ, как себя надо вести, что делать с молодыми ребятами?" – заявил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис признался, что не ожидал настолько гневной реакции фанатов "Динамо" после назначения главным тренер Мирчи Луческу.