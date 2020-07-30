Суркис – игрокам: если с Луческу у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас

Максим Иншаков Футбол 23:06, 30.07.2020 Обновлено: 23:26, 30.07.2020

Президент "Динамо" Игорь Суркис во время представления своим футболистам нового главного тренера команды Мирчи Луческу, выступил с эмоциональной речью.

Игорь Михайлович заявил, что румын пришел сюда, чтобы обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

"Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольное поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис ответил на претензии ультрас. Фанаты устроили акции протеста под клубом, недовольные назначением экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

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