Суркис – игрокам: если с Луческу у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас

Президент "Динамо" Игорь Суркис во время представления своим футболистам нового главного тренера команды Мирчи Луческу, выступил с эмоциональной речью.

Игорь Михайлович заявил, что румын пришел сюда, чтобы обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

"Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольное поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис ответил на претензии ультрас. Фанаты устроили акции протеста под клубом, недовольные назначением экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.