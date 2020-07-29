Суркис и капитан "Динамо" поздравили Луческу с 75-летием

В среду, 29 июля, исполняется 75 лет главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу.

От имени клуба юбиляра поздравили президент "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук.

Уважаемый Мирча!

Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности.

Приверженец зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" – лучшее тому подтверждение.

Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни – мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!

С уважением,

президент ФК "Динамо" Киев Игорь СУРКИС,

капитан команды Сергей СИДОРЧУК

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Мирча Луческу возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского.