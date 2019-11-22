"Беспредел": Суркис гневно ответил ФФУ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал беспределом решение Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) наказать клуб за игру с "Шахтером".

"Бело-синие" должны заплатить штраф в полмиллиона гривен и провести один домашний матч без зрителей за то, что фанаты команды якобы выкрикивали расистские оскорбления в адрес капитана "горняков" Тайсона в матче 14 тура УПЛ.

Игорь Суркис (в центре) ФК "Динамо" Киев

"Самое корректное слово, которым можно описать происходящее – это беспредел. Это полный беспредел со стороны национальной Ассоциации по отношению к “Динамо” и нашим болельщикам. Решение КДК УАФ находится за пределами здравого смысла и логики. Это трудно объяснить с любой точки зрения. На данный момент следственные действия продолжаются, а нас уже наказали по полной программе", – возмутился Суркис в интервью официальному сайту клуба.

По его словам, УАФ делает все для того, чтобы снизить интерес болельщиков к украинскому футболу. "Это на сто процентов предвзятое решение по отношению как к команде, так и ее болельщикам. Посмотрите на трибуны украинских стадионов – они практически пустые. Вместо того, чтобы решать эту проблему, УАФ делает все, чтобы на матчи уже вообще никто не ходил. И такими темпами они своего добьются!" – подчеркнул президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" был наказан за использование русского языка в объявлениях по стадиону во время поединка против "Динамо" 10 ноября.

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