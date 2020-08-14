Суркис: чтобы свои делишки прикрыть, в ФФУ переводят все стрелки на "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис категорически опроверг обвинения в том, что футболисты клуба получают "серые" зарплаты.

Босс "бело-синих" подчеркнул, что игроки и сотрудники исправно платят налоги.

"У нас нет ни одной "серой" зарплаты. Футболисты просто-напросто для того, чтобы не было проблем с курсом гривны, получают зарплату в валюте на свои счета в украинском банке и в конце года платят налоги. Кто‑то платит сам, а есть те, за кого платит клуб. Можно проверить, сейчас идет налоговое декларирование. Есть определенная сумма, которую игрок получает в гривнах, а есть – просто в валюте. Я даже знаю, кто говорит про "серые" зарплаты. Если это из Федерации футбола исходит, то у них есть все контракты, они это все видят. Чтобы свои делишки прикрыть, они переводят все стрелки на "Динамо", – цитирует Суркиса "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис откровенно рассказал, почему решил пригласить Мирчу Луческку на пост нового тренера "Динамо". При этом он признался, что не ожидал настолько гневной реакции фанатов.

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