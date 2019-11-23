Суркис сравнил возможности "Динамо" и "Шахтера"

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что его клуб уступает в финансовом плане донецкому "Шахтеру".

Игорь Суркис

"В профессиональном футболе есть интересная фраза: "Можно и при наличии серьезных денег не сделать сильную команду, а вот без денег ее точно не создать". В нашем клубе ситуация достаточно стабильна, но по финансовым возможностям мы уступаем тому же "Шахтеру". Все познается в сравнении и если сравнить бюджеты "Динамо" и "Шахтера" с другими клубами, то это несоизмеримые величины", – цитирует Суркиса пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис назвал беспределом решение ФФУ оштрафовать "Динамо" и наказать проведением одного матча без зрителей.

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