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23 ноября • обновлено в 18:47
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Суркис сравнил возможности "Динамо" и "Шахтера"

1.2т
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Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что его клуб уступает в финансовом плане донецкому "Шахтеру".

Игорь Суркис

Игорь Суркис

"В профессиональном футболе есть интересная фраза: "Можно и при наличии серьезных денег не сделать сильную команду, а вот без денег ее точно не создать". В нашем клубе ситуация достаточно стабильна, но по финансовым возможностям мы уступаем тому же "Шахтеру". Все познается в сравнении и если сравнить бюджеты "Динамо" и "Шахтера" с другими клубами, то это несоизмеримые величины", – цитирует Суркиса пресс-служба вице-чемпионов Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис назвал беспределом решение ФФУ оштрафовать "Динамо" и наказать проведением одного матча без зрителей.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Игорь Суркис
Место
Украина
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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