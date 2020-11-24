Супряга тяжело восстанавливался от коронавируса, – Вукоевич

Максим Иншаков Футбол 23:06, 24.11.2020 Обновлено: 23:14, 24.11.2020

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич объяснил выход Беньямина Вербича в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Барселоны".

По словам хорватского специалиста, Владислав Супряга не полностью отправился от коронавирусной инфекции.

"У Супряги был COVID-19. Он тяжело восстанавливался. Мистер принял решение поставить Вербича в старт, но у нас есть, как всегда, план А и план Б. Каждый игрок запаса будет готов выйти и усилить игру. Игры, которые были ранее, показали, что игроки вышли на второй тайм и усилили игру", – сказал Вукоевич в эфире телеканала "Футбол 1".

Ранее Миккель Дуэлунд рассказал, что не смог сразу вернуться к полноценным тренировкам после того, как переболел коронавирусом.

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