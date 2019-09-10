Супертяжа спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут

Небитый польский супертяжеловес Яцек Хруслицки (4-0, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над соотечественником Матеушом Целепалой (1-0, 1 КО).

Поединок в Калушине завершился в первом раунде за несколько секунд до гонга. Хуслицки пропустил удар и был готов упасть в нокдаун, но зацепился за канаты. Это позволило ему остаться в вертикальном положении и контратаковать. Правый боковой, выпущенный словно из пушки, нокаутировал оппонента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-боец чумовым нокаутом за 43 секунды установила исторический рекорд. Эпизод произошел на турнире UFC Fight Night 157 в Шэньчжэне.

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