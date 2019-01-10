Супертрансфер: лидер сборной Украины принял решение о смене клуба

Полузащитник сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" Руслан Малиновский дал согласие на переход в итальянскую "Рому".

Представители римской команды уточнили у бельгийцев все финансовые детали предстоящей сделки и планируют совершить покупку во время летнего трансферного окна, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Руслан Малиновский мыслями уже в "Роме"

"Генк" оценивает украинского хавбека в 12 миллионов евро и недавно отклонил ряд предложений от европейский клубов, поскольку они не давали за футболиста больше 10 миллионов евро.

Цена Руслана Малиновского по версии портала Transfermarkt – 9 миллионов евро. За "Генк" украинец играет с начала 2016 года. Бельгийцы сначала арендовали хавбека у "Шахтера", а летом 2017 года выкупили его контракт. В текущем сезоне Малиновский сыграл в 29 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Евгений Селезнев неожиданно продолжит карьеру в Испании. 33-летний футболист подпишет краткосрочный контракт и до конца текущего сезона будет выступать в составе "Малаги".