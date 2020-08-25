Суперкубок Украины: видео голов "Шахтер" – "Динамо"
Донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве проиграл "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
Уже на 20-й минуте счет в поединке был открыт. Карлос де Пена после подачи Сергея Сидорчука сделал счет 1:0. На 31-й минуте Жерсон Родригес наказал Пятова за необдуманный выход из ворот.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео голов.
"Шахтер" – "Динамо" 1:3
0:1 – 20 де Пена.
0:2 – 31 Родригес.
1:2 – 37 Мораес.
1:3 – 83 Фран Соль
Шахтер – Пятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов (Фернандо Педро, 86), Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.
Динамо – Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригеш, Супряга (Фран Соль, 61).
Предупреждения: Шапаренко (49), Караваев (59).
Напомним, что обладателем Суперкубка Украины в 2019 году стало "Динамо", которое сумело добыть волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.