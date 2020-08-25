Суперкубок Украины: онлайн видео голов "Шахтер" – "Динамо"

Шахтер играет с Динамо на Олимпийском. Динамо Киев от Шурика

Донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" принимает киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Уже на 20-й минуте счет в поединке был открыт. Карлос де Пена после подачи Сергея Сидорчука сделал счет 1:0. На 31-й минуте Жерсон Родригес наказал Пятова за необдуманный выход из ворот.

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"Шахтер" – "Динамо" 1:2

0:1 – 20 де Пена.

0:2 – 31 Родригес.

1:2 – 37 Мораес.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Тете, Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио, Мораес.

Динамо – Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Сидорчук, Родригес, Супряга.

Напомним, что обладателем Суперкубка Украины в 2019 году стало "Динамо", которое сумело добыть волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

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