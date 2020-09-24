Определился обладатель Суперкубка УЕФА

Немецкая "Бавария" в дополнительное время обыграла испанскую "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА. Поединок между победителем Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы прошел в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершился со счетом 2:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Севилья".

Поединок начался без всякой раскачки. Уже с первых минут острые моменты возникали в штрафной обеих команд, и на 11-й минуте счет был открыт.

Ракитич врывался в зону перед вратарской, откликаясь на скидку, и Алаба задел хорвата плечом, толкнув соперника в спину. Окампос уверенно реализовал наказание – 0:1.

Пропустив первой, "Бавария" бросилась отыгрываться, устроив дикий прессинг на ворота Буну. "Севилья" села в оборону, практически не угрожая Нойеру. На 30-й минуте Левандовски не реализовал выход один на один, а спустя несколько минут сотворил гол для партнера по команде.

Мюллер внешней стороной стопы навесил во вратарскую, поляк великолепно развернулся и сделал удобнейшую скидку назад на Горетцка – 1:1.

Леон Горетцка

После перерыва рисунок игры не поменялся. Мюнхенцы владели инициативой и на 51-й минуте Левандовски забил второй гол, который был отменен после просмотра VAR (офсайд).

До конца основного времени футболисты из Мюнхена были ближе к голу, однако это не спасло матч от дополнительного времени.

Судьба встречи решилась в первом экстра-тайме. На 104-й минуте Алаба нанес плотный удар с полулета! Буну двумя руками отбил перед собой, и свежий Мартинес головой послал мяч в сетку из центра штрафной – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бавария" установила "вечный" рекорд Лиги чемпионов, выиграв все матчи сезона 2019/2020.