''Сумасшедший'': допингист "Вест Хэма" оценил Ярмоленко

Новичок лондонского "Вест Хэма" Самир Насри восхитился своими новыми партнерами по команде. Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" отметил и лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Я отлично знаком со многими парнями в "Вест Хэме". У нас сейчас есть все, чтобы стать большой командой. Ну и футболисты – Фелипе Андерсон, которого я помню по матчам в составе "Лацио", Джек Уилшер, которого знаю еще совсем юным по "Арсеналу". Ярмоленко, Чичарито – вообще сумасшедшие таланты! Мы должны финишировать в верхней части турнирной таблицы", – цитирует Насри пресс-служба "молотобойцев".

Самир Насри ФК "Вест Хэм"

Отметим, что французский футболист с лета прошлого года отбывал полугодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Насри подписал с "Вест Хэмом" контракт до конца сезона 2018/19.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что к "Вест Хэму" может присоединиться один из бывших партнеров Андрея Ярмоленко по киевскому "Динамо".