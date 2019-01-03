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''Сумасшедший'': допингист "Вест Хэма" оценил Ярмоленко

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Новичок лондонского "Вест Хэма" Самир Насри восхитился своими новыми партнерами по команде. Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" отметил и лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Я отлично знаком со многими парнями в "Вест Хэме". У нас сейчас есть все, чтобы стать большой командой. Ну и футболисты – Фелипе Андерсон, которого я помню по матчам в составе "Лацио", Джек Уилшер, которого знаю еще совсем юным по "Арсеналу". Ярмоленко, Чичарито – вообще сумасшедшие таланты! Мы должны финишировать в верхней части турнирной таблицы", – цитирует Насри пресс-служба "молотобойцев".

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Самир Насри

Самир Насри

ФК "Вест Хэм"

Отметим, что французский футболист с лета прошлого года отбывал полугодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Насри подписал с "Вест Хэмом" контракт до конца сезона 2018/19.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что к "Вест Хэму" может присоединиться один из бывших партнеров Андрея Ярмоленко по киевскому "Динамо".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Самир НасриАндрей Ярмоленко
Место
АнглияЛондон
Тег
ФК Вест Хэм
Источник
Источник:footboom.com
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