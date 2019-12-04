Сумасшедшие деньги: Жажа Коэльо рассказал, как его премировал Ярославский

Экс-форвард "Металлиста" Жажа Коэльо вспомнил, как в Кубке УЕФА 2008/09 команда прошла "Бешикташ" (0:1, 4:1), при этом фантастический первый гол в ответном матче забил именно бразилец.

"Гол "Бешикташу" я могу повторить хоть сейчас. Я еще в хорошей форме. Я постоянно забивал мячи с таких дистанций. Целился в ворота – мяч залетел в угол. Этот гол помог нам пройти "Бешикташ". После этого Ярославский пообещал всей команде премию – 60 или 70 тысяч. После матча в раздевалку зашел президент, сказал, что ждет меня в своем офисе. Я пришел, и он мне дал за этот матч с "Бешикташем" 100 тысяч долларов", - рассказал Жажа в интервью в эфире "Профутбола", текст которого приводит ua-football.

Напомним, что за харьковский "Металлист" Жажа провел почти 100 матчей во всех турнирах, а в том розыгрыше Кубка УЕФА вместе с командой дошел до 1/8 финала, где харьковчане уступили "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Ярославский, который с 2005 по 2012 года владел харьковским футбольным клубом "Металлист", в прошлом году сыграл свадьбу с 30-летней Мариной Свентицкой. Пара вместе уже 12 лет и воспитывает троих общих детей.

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