Сухая победа Испании: результаты Лиги наций 10 октября. Видео

В трех группах Лиги наций в субботу, 10 октября, состоялись 7 поединков третьего тура.

Сборная Испании на своем поле минимально обыграла Швейцарию (0:1), Черногория была сильнее Азербайджана (2:0), а Люксембург победил Кипр (2:0).

Жерсон Родригес провел полный матч, однако отметился лишь желтой карточкой.

Испания – Швейцария 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 14 Ойарсабаль.

Испания – Де Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес (Родри, 88), Мерино, Ойарсабаль (Жерар Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Бускетс.

Швейцария – Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Джака, Соу (Варгас, 60), Фройлер (Фернандеш, 86), Шер, Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60).

Предупреждения: Шер (30), Мерино (64), Фройлер (74).

Украина – Германия 1:2

Голы: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальти Малиновский.

Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри (Хавертц, 90), Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Черногория – Азербайджан 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 9 Йоветич, 2:0 – 71 Иванович.

Черногория – Миятович, Радунович, Симич, Распопович, Вуячич, Бакич (Косович, 63), Больевич (Иванович, 71), Хакшабанович, Вукчевич (Раичкович, 81), Исламович (Бечирай, 71), Йоветич (Янкович, 80).

Азербайджан – Балаев, Мустафазаде, Медведев (Салахлы, 46), Гусейнов, Гусейнов, Алескеров (Аббасов, 80), Гараев (Диниев, 60), Садыхов (Гаджиев, 61), Джамалов, Кривоцюк, Горбани (Шейдаев, 60).

Предупреждения: Гусейнов (40), Бакич (62), Больевич (63), Алескеров (64), Диниев (90).

Люксембург – Кипр 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 12 Синани, 2:0 – 26 Синани.

Люксембург – Морис, Янс, Карлсон, Селимович (Мартинс, 69), Пинту (Бенси, 68), Тилль, Тилль, Синани (Скендерович, 79), Баррейро, Родригеш, Жерсон.

Кипр – Кирьякидис, Каро (Гогич, 61), Кусулос, Лайфис, Уилер (Иоанну, 53), Артиматас (Кирьяку, 75), Питтас (Лоизу, 75), Кастанос, Ционис (Антониу, 46), Сотириу, Христофи.

Предупреждения: Питтас (43), Кастанос (44), Родригеш (44), Селимович (51).

Лихтенштейн – Гибралтар 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 10 Де Барр.

Лихтенштейн – Бюхель, Малин, Хофер, Геппель, Хаслер, Бюхель, Вольфингер (Брэндле, 59), Зеле (Фроммельт, 46), Вольфингер (Йылдыз, 46), Саланович, Кюне (Оспельт, 86).

Гибралтар – Голдуин, Уайзмэн, Муэли, Оливеро, Эннесли, Хассан (Понс, 87), Торилла, Уокер, Сарджент, Де Барр (Стайч, 72), Кассиаро (Джолли, 74).

Предупреждения: Эннесли (21), Де Барр (23), Хофер (26), Торилла (45), Муэли (64), Бюхель (66), Кюне (70), Фроммельт (72), Голдуин (80), Джолли (83), Сарджент (90).

Фарерские о-ва – Латвия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 25 Икауниекс, 1:1 – 28 Фэре.

Фарерские о-ва – Гестссон, Соренсен (Даниэльсен, 82), Наттестад, Давидсен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 82), Фэре, Ольсен (Ватнхамар, 11), Ханссон, Ватнхамар (Бальдвинссон, 65), Ольсен (Эдмундссон, 65), Ольсен.

Латвия – Штейнбор, Ругин, Тоберс (Карклиньш, 68), Ошс, Цыганик, Икауниекс, Яунземс (Кигурс, 68), Зюзин (Эмсис, 82), Улдрикис (Кроллис, 82), Савальниекс, Стуглис.

Предупреждения: Ругин (19), Улдрикис (31), Наттестад (58), Ошс (88).

Андорра – Мальта 0:0 (0:0, 0:0)

Андорра – Гомес Морейра, Мартинес (Гарсия Реном, 85), Сервос, Рубио, Гарсия, Санчес (Сан-Никола, 85), Валес, Вьейра, Рикард (Алаэс, 70), Мартинес (Бернат, 90), Пухоль.

Мальта – Бонелло, Мбонг, Аджиус, Борг, Камензули, Мускат, Гэмбин, Теума, Дегабриэле (Монтебелло, 61), Мбонг (Греч, 79), Пизани (Кристенсен, 79).

Предупреждения: Мартинес (19), Борг (55), Валес (68), Сервос (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций проиграла команде Германии.