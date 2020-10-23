Судью из чемпионата России избили после матча

Главного арбитра матча молодежного первенства России между "Ахматом" и "Спартаком" избили после окончания встречи.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, судья дал финальный свисток, зафиксировав нулевую ничью в поединке седьмого тура чемпионата. После этого на Богдана Головко напал один из сотрудников грозненской команды. Сообщается, что арбитр получил несколько ударов в пах и по корпусу.

На видео, которое появилось в сети, можно заметить, как после окончания игры к судье направляются люди. Сам момент избиения в эфир не попал.

Очевидцы, которые присутствовали на матче, рассказали, что в потасовке принимал участие сотрудник службы безопасности "Ахмата" Сайд-Хусейн Алханов, который является сыном одного из советников главы Чечни Рамзана Кадырова.

Отметим, что после семи сыгранных поединков команды делят вторую строчку в группе А. В их активе по 14 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Уругвая баскетболист жестоко избил судью во время матча.