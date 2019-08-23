"Судороги": Скрипник рассказал, почему "Заря" не устояла в Барселоне

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итог поражению луганчан от "Эспаньола" в первом матче плей-офф Лиги Европы. По его словам, в ответной игре его команда хочет хлопнуть дверью.

"Эспальол" — "Заря" ФК "Заря"

"Поздравляю "Эспаньол" с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости "Эспаньол", — цитирует тренера пресс-служба "Зари".

Скрипник добавил, что до тех пор, пока у его команды будут шансы бороться, они будут это делать. А главной причиной поражения в Барселоне стала усталость его подопечных.

"Из таких результатов можно делать положительный итог. Мы будем бороться. Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что "Эспаньол" в Барселоне не закрыл игру. Едем домой с интригой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть", — отметил Скрипник.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" первой забила в Барселоне, но драматично проиграла за две минуты в первом матче плей-офф Лиги Европы.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!