Судейство в матче "Динамо" – "Колос": обзор спортивных СМИ

На минувшей неделе в отечественной футбольной прессе на первом плане несколько неожиданно оказалась тема судейства. Поводом стала работа рефери в матче чемпионата страны между "Динамо" и "Колосом". Как позже выяснилось, большинство претензий к арбитру оказались высосанными из пальца в погоне за очередной сенсацией, однако шуму история наделала много.

СДЕЛАЛ ДЕЛО – ГОВОРИ СМЕЛО

Впрочем, начать обзор хочется с другого, отдавая должное новому-старому чемпиону Украины – донецкому "Шахтеру". В непривычной обстановке, при пустых трибунах, горняки завоевали четвертый кряду чемпионский титул, что стало приятным поводом для общения со СМИ главного тренера команды Луиша Каштру. Правда, свою развернутую видео-пресс-конференцию португалец давал изданиям своей родины, однако и для отечественного читателя в откровениях наставника-легионера было много интересного и примечательного.

"Сейчас чувство, будто гора с плеч, – ретранслирует спич Каштру клубный сайт "Шахтера" (Shakhtar.com, 24.06). – Мы стали чемпионами. Скорее всего, чемпионат закончится, мы проведем в нем все матчи до конца. Очень приятное чувство выполненного долга, исходя из ожиданий и амбиций, которые я ставил перед собой в определенные моменты моей жизни. Радость была просто огромной. Когда мы, тренеры, побеждаем, это примерно то же самое, как когда отец что-то дарит ребенку. Отец больше радуется, что дарит, чем сын, который принимает подарок. Вот такую радость я чувствовал – за всех, кто находится вокруг меня".

В общении с Каштру приняли участие журналисты A Bola, RTP, Record, Sport TV, Lusa, O Jogo, Canal 11, Correio ao mundo и Noticias ao minuto. Много внимания в беседе было уделено пандемии коронавируса, из-за которой текущий сезон оказался на грани срыва, а также португальскому футболу.

Каштру также косвенно подтвердил, что главным конкурентом "Шахтера" на внутренней арене было и остается киевское "Динамо", и эта конкуренция вынуждает "оранжево-черных" ни на день не застаиваться в развитии клуба.

"Но кто поставил нашу команду на чемпионскую позицию? Это игроки. Никто нам ничего не дарил. Мы сами благодаря своей работе смогли добиться первого места и такого преимущества... Девять наших футболистов выступают за национальную сборную Украины, плюс несколько ребят за олимпийскую сборную Бразилии. И сборная Украины не просто так опередила Португалию, а действительно очень качественно себя показала в квалификации Евро. Семеро футболистов стартового состава представляют "Шахтер"... Можно говорить точно, что это команда, которая доказывает и оправдывает свою позицию. Не потому, что украинская лига слабая. У нас хорошие футболисты. Это оправдывает все, что с нами происходит. У "Динамо" также великолепные игроки, у них восьмеро – в сборной Украины. Но у них был плохой старт, который стал фатальным" (Shakhtar.com, 24.06).

Досрочно завоевав титул, "Шахтер" теперь будет стараться достойно завершить и выступление в Лиге Европы УЕФА, розыгрыш которой возобновится в июле. Горнякам предстоит провести ответный поединок с "Вольфсбургом" (скорее всего, игра пройдет в Германии), а затем, если все сложится удачно, – поединки решающих стадий в усеченном формате, определенном Европейским футбольным союзом.

СУД СКОРЫЙ И НЕПРАВЕДНЫЙ

Если одна интрига – первенство в чемпионской гонке – убита "Шахтером" окончательно, то борьба за второе место, дающее право стартовать в сезоне-2020/21 в квалификации Лиге чемпионов, продолжается, набирая все большую остроту. Похоже, кому-то очень не по нраву тот факт, что чистую "серебряную" позицию в таблице занимает пока киевское "Динамо", опережающее луганскую "Зарю" и в недавней очной встрече подтвердившее обоснованность своих претензий. Оппоненты столичного клуба выстроили целую конспирологическую теорию с давно заезженными мотивами, но с новым поводом. Им послужило судейство встречи киевлян с коваливским "Колосом", в которой рефери Бойко назначил аж пять пенальти, активно использовав при этом систему VAR.

Собственно, нигде в своде футбольных правил количество 11-метровых никак не регламентировано, и само по себе обилие ударов с "точки" отнюдь не может служить основанием делать вывод о некачественном или предвзятом судействе. Равно как и, скажем, счет 0:0 не свидетельствует о более качественном футболе в исполнении команд-соперниц, нежели сверхрезультативная ничья 4:4.

Тем не менее, многие авторы отчетов о дуэли, выигранной "Динамо" со счетом 2:1, в первую очередь возмущались именно чередой пенальти, да еще и подтягивали под это возмущение "соответствующие" выводы.

"Бойко підклав свиню уболівальникам "Динамо", а Суркіс має арбітру подякувати", – считает Роман Шахрай (Gazeta.ua, 24.06), отмечая при этом, что по два пенальти в отчетном матче пробивали обе команды, и промах Богданова – это проблема "Колоса", не воспользовавшегося своим шансом.

""Динамо" выиграло у "Колоса" с тремя ошибками главного арбитра и его помощника, – выносит свой суровый вердикт Кирилл Стадниченко (Vesti.ua, 23.06). – То, что ошибки эти стали результативными, даже при наличии пресловутого VAR, вконец испортило впечатление от, казалось бы, рядового матча. Игра, которую вполне можно было "не заметить", стала громкой, и будет еще обсуждаться довольно долгое время".

"Суддівство матчу "Динамо" – "Колос" неможливо пояснити. Це ганьба", – считает Андрей Сенькив, журналист "Трибуны". По его мнению, подопечным Алексея Михайличенко должно быть стыдно за такую победу. Как и арбитрам – за их работу.

"Мова про колапс і катастрофу, – настаивает автор. – Про повністю зіпсований матч, який без отаких дій суддівської бригади міг не просто закінчитися по-іншому, а відбутися взагалі" (Ua.tribuna.com, 23.06).

Насколько компетентен А.Сенькив в своих обвинениях? Насколько оправдана его категоричность?

"Я – людина, котра далека до футбольного арбітражу. Але за 5 секунд зрозумів – ніякими пенальками не пахне", – это его же слова (Ua.tribuna.com, 23.06).

Похоже, в данном случае уместно вспомнить фразу Федора Достоевского, которую любил повторять Валерий Лобановский: категоричность суждений свойственна невеждам...

Безымянный автор с ресурса "Лента.уа" идет еще дальше, задавая тон и темп своего материала прямо с заголовка: "Заря", "Колос" кто следующий? Как Суркис убивает украинский футбол "судейскими" взятками". Читая почерпнутые из социальных сетей перепевы рассуждений о том, что некоторые наши судьи "продались Суркису за 100 тыс. долларов", понимаешь, почему журналист стыдливо "забыл" поставить свою фамилию под изобличительным материалом. За подобные слова можно и к ответственности оказаться привлеченным, ведь, помимо "открытых обвинений" из интернетовских "болталок", никаких фактов о коррупции у него нет и быть не может. Поэтому и выкрикивают безликие суркисофобы из подворотен свои бородатые страшилки: "СуркисвсеубилСуркисвсекупил…"

Эмоции же иного содержания били через край в высказываниях игроков и тренеров "Колоса".

"Ты не можешь себя сдерживать, когда происходит такой бардак. Я даже эпитетов не могу подобрать. Хочется такое сказать, что журналисты потом "запикают" в видео, – заявил наставник "Колоса" Руслан Костышин, обвинив в проигрыше своей команды главного арбитра и руководителя бригады VAR. – Не может судить четыре арбитра VAR на всю Украину". (Football.ua, 23.06).

Что касается ограниченности контингента специалистов по VAR, претензию тренера "Колоса" вполне резонно поддержать, сопроводив ее одним отнюдь не риторическим вопросом. Помнится, в Доме футбола озвучили баснословную сумму в миллион евро, якобы потраченную на обучение украинских судей пользованию системой видеопомощи своим коллегам. Самое время освежить ее в памяти и спросить: так а на что, собственно, она конкретно была использована, если VAR не только не воспринимается сегодня как реальный фактор повышения класса арбитража в отечественном футболе, но и стал настоящим яблоком раздора, а для многих рефери – едва ли не приговором?

А ЕСЛИ БЕЗ ЭМОЦИЙ?..

Увы, мало кто из коллег удосужился подойти к разбору матча "Динамо" – "Колос" действительно профессионально. Немногие обратили снимание на то, что погодные условия явно не способствовали корректной игре, что на скользком поле, под проливным дождем фолов случалось больше.

"Такие команды, как "Колос" иногда добиваются успеха именно за счет грязной игре в обороне, построенной на незаметных фолах, которых арбитр не видит, – обратил внимание Артем Жолковский (Dynamo.kiev.ua, 23.06). – Такого плана "грозы авторитетов" иногда потом поднимаются высоко в турнире, но затем, как только их начинают судить справедливо, падают в самый низ... "Колос", как только стал уставать, сразу же стал фолить. Это вылилось в назначенные с помощью VAR пенальти. В справедливости 11-метровых в ворота обеих команд я сомневаться не буду. Даже скажу, что и эпизод с Цитаишвили в первом тайме тянул на пенальти гораздо больше, чем на симуляцию".

Журналисты сайтов "Динамомания" и ISPORT посчитали необходимым разобрать "скандальное" судейство более подробно и практически в унисон пришли к выводу: Бойко и Арановский вполне достойно отработали непростой матч! Если и упрекать их в чем-то, то, возможно, в чересчур длинных паузах при рассмотрении спорных эпизодов. Но практически все решения по ним оказались в итоге верными, и уж, по крайней мере, не было никакого "убийства" гостей.

"Все уже давно привыкли рассказывать, будто рефери тянут "Динамо" за уши. А в данном случае приписали, что арбитр – из Киевской области, поэтому и симпатизировал "бело-синим". А ничего, что "Колос" – также из Киевской области? Но нет же! Как утверждают, Бойко помогал именно и только "Динамо"!.." – этот тезис разбит в пух и прах подробным разбором конкретных моментов игры (Dynamomania.com, 24.06).

"Из шести выделенных нами моментов лишь один можно назвать таковым, в котором судьи приняли решение неправильно. При этом даже его [решение] можно оправдать", – констатирует Василий Войтюк (Isport.ua, 23.06).

Любопытно, что результаты этих журналистских исследований опубликованы ранее вердикта Комитета арбитров ФФУ/УАФ, которым действия Бойко признаны фактически полностью правомерными!

"Комитет арбитров УАФ счел, что действия Бойко были согласно букве закона, – информирует Football.ua (24.06). – Выделены лишь две ошибки в действиях арбитра, которые были исправлены после просмотра VAR. Комитет арбитров УАФ считает, что Бойко неверно указал на "точку" после падения Вербича на 76-й минуте, однако принял правильное решение после видеоповтора.

Также комитет выделил момент, когда арбитр позволил продолжить игру после падения Де Пены, но после просмотра повтора указал на "точку", что по мнению Комитета арбитров УАФ – верное решение. В моментах с тремя оставшимися пенальти Сергей Бойко, по мнению комитета, сделал все согласно букве закона, включая дисциплинарные санкции игрокам".

"Что и требовалось доказать, – коротко, но емко прокомментировал это решение на своей странице в сети Facebook заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов. – Будете и дальше рассказывать, что Бойко вытащил „Динамо“?" (Dynamo.kiev.ua, 24.06).

"Не понимаю и не принимаю упреков в адрес Бойко, что тот, дескать, вытянул "Динамо" за уши, – развил автор тему на ресурсе Fraza.com (23.06). – Тем же, кто так считает, предлагаю вспомнить:

1. "Колос" тоже пробивал два пенальти, и неужели по их назначению у вас не возникло вообще никаких вопросов? На мой взгляд, второй пенальти в ворота "Динамо" весьма сомнителен.

2. Была ли в первом тайме симуляция у Цитаишвили, когда он упал в штрафной?

А то начались какие-то глупые вопли про "позорную победу"... Бойко отработал невероятно сложный поединок. По его судейству есть вопросы, но уж в предвзятости я бы его точно не обвинил".

"Версия предвзятости арбитров вдребезги разлетается, стоит всего лишь присмотреться к ходу поединка – в особенности если помнить о второй "точке" в ворота "Динамо" и вопросах, которые она вызывает у любого непредвзятого зрителя", – поддерживает своего коллегу Артем Франков на страницах еженедельника "Футбол" (26.06), обращаясь с вопросом ко всем, кто усматривает в действиях арбитров акты "благотворительности" в адрес столичного клуба.

"А вы точно не знаете, что судья, допустивший ошибку или призрак ошибки в пользу "Динамо", в Украине наказывается самыми что ни есть жестоким образом, как не наказывается более ни за что? Или не хотите знать, потому что это подрывает ваше уютненькое мирозданьице? Примеры Можаровского и Балакина вам в помощь при раздумьях, а что будет с Бойко и Арановским – вскоре узнаем. Не исключаю, им тоже выдумают кару, забив болт на кадровый дефицит арбитров (эти, в ФФУ/УАФ, не только могут, но и жаждут)!" ("Футбол", 26.06).

Во время прямого эфира на своем YouTube-канале А.Франков рассказал, что Юрий Можаровский был отстранен после того, как не назначил пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Александрией". А за что попал под санкции Балакин, обслуживавший игру киевлян с "Зарей", вовсе непонятно. Искреннее удивление высказал в посте на своей страничке в Фейсбуке высказал журналист Александр Монзолевский.

"Дуже корисно інколи переглядати дві футбольні програми одна за одною і в результаті з’ясувати, що ти мав рацію і не піддався масовому психозу, – цитирует его Dynamomania.com (22.06). – Але принцип такий: після минулого туру одна програма розганяє істерію – Балакін зіпсував матч з "Зорею", вчора там з єхидною посмішкою і явним задоволенням повідомляють, що Луччі Балакіна надовго відправляє у "відпустку". В іншій програмі вчора показують епізоди італійському арбітру – він визнає, що в результаті всі рішення були ухвалені правильно, хоча і є зауваження до принципу використання VAR, а помилок, які б вплинули на результат не було. Питання – за що Балакіна дискваліфікували? Чи можна це вважати тиском на арбітрів на наступні матчі? І на фіга нам експерти, які реально не мають очей, або просто психологічної стійкості сказати на чорне чорне, навіть якщо всі навколо кричать, що воно біле?".

ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФАНАЦИЕЙ!

Похоже, в ФФУ/УАФ возвращаются к судейству как к еще одной теме для грязных закулисных игр, делая это по традиции топорно да еще и выставляя свои потуги напоказ. На официальном сайте федерации опубликовано обращение вице-президента Олега Протасова с оценкой работы украинских судей, уже вызвавшее немалый резонанс в футбольной среде. Так, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис даже выступил с заявлением, призвав УАФ прекратить заниматься профанацией.

"Лозунги и призывы не поднимут профессиональный уровень судейского корпуса ни на йоту. Комитет арбитров регулярно и системно, а не в связи с тем, что "настає пора вирішальних матчів", как говорит Протасов, должен готовить качественных специалистов и отвечать за результаты их работы", – цитирует Игоря Михайловича РБК-Украина (Rbc.ua, 27.06).

Глава динамовского клуба выражает непонимание и неприятие того, что чиновник, подчеркивая независимость наших арбитров, одновременно позволяет себе давать им руководящие установки.

"Он что, имеет тот же статус и полномочия, что и Лучано Лучи? – спрашивает И.Суркис (Rbc.ua, 27.06). – На мой взгляд, администрация УАФ, прежде всего, обязана создать необходимые условия для организации судейства в УПЛ и ПФЛ на уровне европейских стандартов. И тогда не нужно будет в преддверии каждого тура произносить воспитательные пафосные речи, обращенные к чести и совести отдельных судей".

По словам президента "Динамо", он прекрасно понимает, зачем и кому персонально адресованы такие начальственные предупреждения – как прямые, так и завуалированные.

"Прочитываю между строк – почему и в каком контексте упоминаются или замалчиваются разные фамилии арбитров, в зависимости от приближения ответственных матчей тех или иных команд, – говорит Игорь Суркис (Rbc.ua, 27.06). – Все эти кулуарные игры нашей федерации давно являются секретом полишинеля. И как тут удержаться от сарказма, глядя на чиновников Дома футбола, которые поспешили повесить себе на грудь медальки за внедрение в наш чемпионат системы VAR. А что в результате? Поспешили – людей насмешили? Но реально футбольному сообществу не до смеха, видя то, как неадекватно используется в большинстве матчей этот вспомогательный судейский ресурс. Болельщики возмущены, журналисты раздражены, эксперты в недоумении… Зато УАФ продолжает рекламировать VAR как панацею от всех претензий, которые высказываются участниками соревнований в адрес рефери".

Обращаясь к Олегу Протасову, вдруг ставшему экспертом по части судейства, Игорь Михайлович рекомендует дать необходимое время арбитрам в совершенстве овладеть технологией VAR, чтобы не дискредитировать ни себя, ни саму идею. А экс-футболиста, перекрасившегося в матерые чиновники, призывает избегать пустопорожних речевок в стиле лозунгов КПСС, призванных давить на служителей Фемиды.

"Не пытайтесь спрятать за этой чиновничьей болтовней свою полную профессиональную несостоятельность и бесполезность", – заявил И.Суркис.

Свою порцию мыслей по поводу выступления О.Протасова изложил в своем Telegram-канале и главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков, которого в понедельник цитировали многие СМИ.

"Протасов остался, похоже, единственным спикером Дома Футбола, этакой заклепкой для амбразур, – иронизирует автор (1927.kiev.ua, 29.06). – Остальные руководители ФФУ/УАФ вовсе молчат как минимум по четырем причинам: 1) нечего сказать; 2) могут задать неприятный вопрос, и тогда будет вдвойне нечего сказать; 3) можно нечаянно чего-то ляпнуть, и тогда совсем arschloch; 4) понимают в футболе гораздо хуже Протасова или вообще ничего в нем не понимают. И это молчание как бы намекает…"

Однако, по мнению Франкова, налицо тот случай, когда лучше бы популярный в прошлом футболист промолчал.

"Ляпать языком подобные приговоры без предъявления и анализа обвинительного акта, – это еще хуже. Тем более речь идет о высказываниях, четко подпадающих под определение "конфликт интересов" и "не садись не в свои сани". Олег Валерьевич, вы смотрели нарезку моментов и это ваше мнение или же вы ретранслировали чужое? Правда ведь, второй вариант?" (1927.kiev.ua, 29.06).

"Комитет арбитров УАФ – независимая структура. У комитета и его руководителя Лучано Лучи есть полная поддержка со стороны руководства УАФ. Никто не вмешивается в их кадровые вопросы, вопросы ротации арбитров и их наказания", – приводит журналист цитату из выступления Протасова.

Анализируя ситуацию с VAR, внедрение которого в ФФУ/УАФ преподнесли как одно из глобальных своих достижений, Франков приходит к выводу: система видеопомощи, с явной помощью ФФУ/УАФ, до предела запугала наших арбитров. Они относятся к VAR не как к помощнику в сложных ситуациях, а как к способу избежать последующих начальственных окриков и воплей.

"Вбухали миллион евро не поймешь куда под предлогом обучения восьмерых арбитров, с помпой внедрили, небось, еще и плюшки с пирожками друг другу раздали, а на выходе – хуже, чем было?! Любой болельщик без исключения, наблюдающий то, что порой превращается у нас в вакханалию безответственности, задается вопросом – это и есть тот VAR, за который футбольный мир воевал много лет? Или это всё же украинский, весьма специфический "вариант VARа"?!" – саркастически отмечает автор (1927.kiev.ua, 29.06).

СТРАШИЛКИ СТАРЫЕ, МАРАЗМЫ НОВЫЕ

Уже традиционно УАФ и компания в ответ на обвинения в непрофессионализме пытаются прибегнуть к испытанной тактике – переложить свою вину на здоровую голову, напомнив заодно, что работать приходится в условиях не прекращающейся борьбы с врагами отечественного футбола.

В частности, на одном из информационных ресурсов читателю предлагается сногосшибательная версия того, почему прогрессивная система VAR в Украине пока явно пробуксовывает.

"Как судьи будут научены трактовать спорные эпизоды, так они и будут их решать, – пишет Александр Новак на сайте Komandaonline.com (27.06). – Вот в этом и вся суть. В Украине ответственным лицом по обучению видео-ассистентов стал заместитель начальника отдела обеспечения арбитража Виктор Дердо, возглавлявший судейский корпус Украины еще во время правления в ФФУ Григория Суркиса.

Вероятно, в отношении того, как должна работать система видео-ассистентов, Дердо сделал ставку не на всестороннее обучение отечественных арбитров, а на возможность использования технического инструмента VAR в самых разных целях".

Заголовок материала – весьма громкий и показательный, чтобы ни у кого из любителей футбола не осталось ни капли сомнений: "Человек Суркиса в судействе: или почему бороться с коррупцией в украинском футболе пока не помогает даже VAR". Вот оно, оказывается, в чем дело! В дружных рядах ФФУ/УАФ обнаружился лазутчик, провокатор и штрейкбрехер в одном лице. Он-то планомерно и разваливает судейский корпус, бросая тень на полезное ноу-хау и способствуя процветанию коррупции. Явно клинический случай.

Подобными грубо состряпанными страшилками о грозном враге на отчетной неделе федерация также делилась весьма щедро. Пока Олег Протасов разучивал карикатурный текст о судействе, его старший коллега Мирон Маркевич на другом ресурсе "прокомментировал возможные мотивы Суркиса в "войне" против украинского футбола".

"Суркис не отпускает свое футбольное прошлое, ну, не знаю даже почему, – приводит маразматические рассуждения Маркевича Unn.com.ua (22.06). – Сейчас уже другие люди – молодые, амбициозные. Они работают, хотят что-то сделать для футбола. Возможно, у него какие-то амбиции вернуть все... Но я не понимаю, во-первых, зачем ему это нужно, а во-вторых, пусть лучше занимается развитием спорта, командой "Динамо" Киев".

Очевидно, недоумение Маркевича прописали ему в тексте для отвода глаз, как подводку к самому главному абзацу – о работе парламентской следственной комиссии, занимающейся коррупционной руководства УАФ.

"ВСК работала полгода, уже можно было все проверить. Если за полгода не нашли злоупотреблений – значит их нет. Есть люди в УАФ, они работают, у них, может, не все получается, но главное, что они хотят что-то сделать, и не надо им мешать двигаться вперед", – рекомендовал и Суркису, и остальным парламентариям бывший наставник сборной Украины (Unn.com.ua, 22.06).

Назойливость, с которой озвучивает эту мантру многоголосье из Дома футбола, свидетельствует о том, что все его сотрудники стали заложниками одной большой аферы.

А если всерьез говорить о дискредитации, то никто не нанес имиджу ФФУ больше ущерба, чем нынешнее руководство организации. Просто-таки больно наблюдать за тем, как на глазах разбазаривается футбольный авторитет страны. Это, кстати, касается как судей, которые под пятóй никчемной личности с поддельным дипломом превращаются в этаких титушек, так и, увы, блестящих в прошлом игроков, используемых в качестве пушечного мяса в битве за честь мундира казнокрада и коррупционера, афериста и лжеца, исход которой предрешен.

Руководство УАФ опьянены безнаказанностью адской пляски на костях убиваемого ими футбола, который, тем не менее, несмотря ни на что, демонстрирует глубину своих ресурсов. Очередной пример – дебют в основном составе полтавской "Ворсклы" 16-летнего голкипера Павла Исенко, который в серии послематчевых пенальти принес своей команде путевку в финал Кубка Украины.

"Блестящий дебют Исенко запомнят надолго, – пишет Dynamomania.com (25.06). – Павел еще не играл за основу "Ворсклы", он только один раз был в запасе – в мае прошлого года в игре с "Черноморцем". Кроме того, у него всего несколько матчей за команду U-21, а так молодой голкипер получает игровую практику в чемпионате U-19".

А ведь в ФФУ/УАФ всерьез вынашивается идея оба молодежных первенства устранить. Решение об этом планировалось принять на недавнем Конгрессе организации во Львове, но, видимо, в числе консультантов по данному вопросу все-таки нашлись трезвомыслящие головы.

В финале кубкового турнира "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо", а сам поединок примет не Тернополь, как планировалось изначально, и не Львов, куда его перенесли, а Харьков.

"Розглянувши лист Міністерства охорони здоров'я України № 26-04/17680/2-20 від 25.06.2020 стосовно можливості проведення фінального матчу Кубку України сезону-2019/2020 8 липня 2020 року в місті Львові на стадіоні "Арена Львів" з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні та з пропозицією розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією, а також звернення Харківської обласної асоціації футболу до Виконавчого комітету УАФ № 93 від 25.06.2020 із пропозицією перенести проведення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020 на стадіон ОСК "Металіст" у Харкові, беручи до уваги більш сприятливу епідемічну ситуацію в регіоні та організаційний досвід міста Харкова у проведенні спортивних заходів такого рівня, Виконком УАФ затвердив місцем проведення фінального матчу розіграшу Кубка України з футболу сезону-2019/2020, який відбудеться 8 липня 2020 року, стадіон ОСК "Металіст" у Харкові", – сообщил официальный сайт федерации (Uaf.ua, 26.06).

По информации, просочившейся в сеть, как вариант арены финала рассматривался и НСК "Олимпийский", но инициативу зарубил лично Павелко.

"А Харьков это будет, Жмеринка или Краматорск – дело десятое, – прокомментировали новость на Телеграм-странице "Динамо Киев Inside". – Кроме этого не забывайте, что на проведение матча в Киеве не спишешь/украдешь/завысишь командировочные расходы армии клерков ФФУ (проезды, гостиницы, суточные). Вот из таких мелочных, подлых шажков и состоит ныне алгоритм действий нынешней павелкиной конторы", – приводит слова источника сайт Dynamo.kiev.ua (26.06).