Суд вынес новый приговор Кокорину и Мамаеву

Форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

Кокорин (слева) и Мамаев

Обвинение просило продлить срок содержания под стражей для футболистов еще на полгода, до сентября. Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору.

Первое открытое заседание по делу состоится во вторник, 9 апреля. Также было решено оставить под стражей брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела о двух драках в Москве.

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Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

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