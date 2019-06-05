Суд Лас-Вегаса вынес решение по секс-скандалу с Роналду

С форварда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сняты обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Как сообщает Bloomberg, изданию удалось получить информацию, что в мае этого года в суд Лас-Вегаса поступил запрос о прекращении дела на добровольных началах. Подробности пока не разглашаются, адвокат Роналду и Майорга никак не комментировали это событие.

Роналду и Майорга

Напомним, что звезду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании 34-летней Кэтрин Майорги. В ходе расследования португальский футболист несколько раз менял свои показания.

Во время первого допроса в 2009 году Роналду признал, что принудил американку заняться с ним сексом в отеле Лас-Вегаса. Футболист также рассказал, что Майорга неоднократно ему отказывала и говорила ему "остановись", а затем жаловалась, что он заставил ее вступить в интимные отношения. Однако уже через три месяца португальский футболист категорично заявил, что девушка добровольно согласилась переспать с ним, сообщает Der Spiegel.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду приобрел эксклюзивный автомобиль McLaren Senna, названный в честь бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны

Видео с заездом в свой гараж в Турине, а также фотографию, на которой он позирует возле нового автомобиля, футболист разместил у себя в Instagram, подписав "Наслаждайся 😉👌🏻".

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