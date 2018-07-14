Стриптиз на ЧМ-2018 попал на видео: спортивные итоги 13 июля

Фанатка устроила стриптиз во время матча ЧМ-2018, ФИФА снова наказала Хорватию и WBSS наградила Усика "страшным" прозвищем. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 июля.

Кроме того, ФИФА устроила украинскую "подставу" России на ЧМ-2018, "крымнашисты" нарушили регламент ФИФА на ЧМ-2018 и Льюис обратился к Кличко из-за боя-реванша. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Фанатка устроила стриптиз во время матча ЧМ-2018: яркое видео

Продолжил демонстрировать: ФИФА снова наказала Хорватию на ЧМ-2018

WBSS наградила Усика "страшным" прозвищем

"Большой страх Путина": ФИФА устроила украинскую "подставу" России на ЧМ-2018

"Крымнашисты" нарушили регламент ФИФА на ЧМ-2018

Финал ЧМ-2018: известный комментатор сделал неожиданную ставку

"Увидимся в Киеве, друг": Льюис обратился к Кличко из-за боя-реванша

Слишком сексуально: ФИФА объяснила неожиданное требование на ЧМ-2018

Играл за "Динамо": бразилец "Шахтера" сделал провокационное заявление

"Ноу криминалити?" ФИФА "прокинула" в России друга Путина