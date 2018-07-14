Стриптиз на ЧМ-2018 попал на видео: спортивные итоги 13 июля

Фанатка устроила стриптиз во время матча ЧМ-2018, ФИФА снова наказала Хорватию и WBSS наградила Усика "страшным" прозвищем. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 июля.
Кроме того, ФИФА устроила украинскую "подставу" России на ЧМ-2018, "крымнашисты" нарушили регламент ФИФА на ЧМ-2018 и Льюис обратился к Кличко из-за боя-реванша. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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