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Чемпионат мира 2018
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Страшная смерть: матч ЧМ-2018 в России убил болельщицу

13.8тЧитать новость на украинском

Бразильская болельщица Тамра Майочи погибла нелепой смертью, празднуя победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Сербии.

30-летняя фанатка смотрела матч с друзьями в городе Итачиба (штат Сан-Паулу). После второго гола девушка спрыгнула с дивана друзей с мобильным телефоном в одной руке и бокалом вина в другой.

Бразильянка потеряла равновесие, попыталась неудачно схватится за журнальный столик, но подскользнулась и упала на разбитый бокал. Осколки попали ей в шею, где разрезали яремную вену. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть от потери крови, сообщает Express.

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Тамра Майочи

соцсети

Тамра Майочи

соцсети

Тамра Майочи

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL встреча Бразилия - Сербия завершилась со счетом 2:0. В 1/8 финала латиноамериканцы сыграют против Мексики.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная Бразилии по футболу
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