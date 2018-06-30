Страшная смерть: матч ЧМ-2018 в России убил болельщицу

Бразильская болельщица Тамра Майочи погибла нелепой смертью, празднуя победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Сербии.

30-летняя фанатка смотрела матч с друзьями в городе Итачиба (штат Сан-Паулу). После второго гола девушка спрыгнула с дивана друзей с мобильным телефоном в одной руке и бокалом вина в другой.

Бразильянка потеряла равновесие, попыталась неудачно схватится за журнальный столик, но подскользнулась и упала на разбитый бокал. Осколки попали ей в шею, где разрезали яремную вену. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть от потери крови, сообщает Express.

Новости В сети сообщили о смерти легендарного Марадоны

Тамра Майочи соцсети

Тамра Майочи соцсети

Тамра Майочи соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL встреча Бразилия - Сербия завершилась со счетом 2:0. В 1/8 финала латиноамериканцы сыграют против Мексики.