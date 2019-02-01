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''Стопор'': Шовковский рассказал о разборках с Хачериди в "Динамо"

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Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал защитника Евгения Хачериди. По мнению легендарного голкипера, нынешний игрок ПАОКа ведет себя излишне эгоистично, за что подвергался в том числе физическому воздействию.

"С Женей было много моментов воспитательных, в карьере моей и его. Я подходил с ним разговаривал, просил его, предупреждал, подходил и реализовывал свои предупреждения. Есть люди, ориентированные на команду, ее результат. К сожалению, Женя ориентирован исключительно на себя. Для построения команды, которая хочет добиваться больших результатов, он является стопором и якорем, который не дает возможности подняться выше", – рассказал Шовковский YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Евгений Хачериди и Александр Шовковский

Евгений Хачериди и Александр Шовковский

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Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди откровенно рассказал о своих перепалках с Александром Шовковским.

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Персоны
Александр ШовковскийЕвгений Хачериди
Тег
ФК Динамо Киев
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