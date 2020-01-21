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21 января • обновлено в 23:46
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"Столько фейков ненужных": украинский тренер высказался про Зеленского

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Знаменитый украинский тренер Юрий Вернидуб, возглавляющий сейчас солигорский "Шахтер", доволен действиями Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

кадр из видео

"Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, наш президент не такой эпатажный. Но хорошо то, что он старается правильно все это распределить, и помочь людям действительно понять, что он слуга народа. Столько фейков ненужных вокруг него, хотя, я думаю, он готов должен был быть к этому. Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет", – сказал Вернидуб в эфире Youtobe-канала "Честнок".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вернидуб заявил, что ни при каких обстоятельствах не станет работать в России.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Юрий Вернидуб Владимир Зеленский
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