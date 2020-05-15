Известный журналист Александр Денисов заявил, что хотел бы вести программу "Великий футбол" на украинском языке.

По его словам, это желание никак не связано с законодательством, а реализацию плана задерживает наличие в студии передачи соведущих.

"Я хочу перейти на украинский язык. И даже готовлюсь к этому. Все планерки по "Великому футболу" я провожу на украинском. На работе там, где ко мне обращаются на украинском, я общаюсь так же. Я таким образом пытаюсь допрактиковать уровень до естественного и абсолютно разговорного. Если бы был в студии сам, я бы уже давно перешел. Здесь где-то переживаю упустить скорость реакции на своих собеседников. От этого, боюсь, может потерять программа. Но у меня уже это под горлом стоит и я хочу вести программу на украинском. Вопрос не в законе. А потому что я так хочу", – рассказал Денисов в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич заявил, что не видит смысла для себя общаться на русском языке.