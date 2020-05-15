Главная Новости
16 мая • обновлено в 03:17
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Стоит под горлом": ведущий "Великого футбола" Александр Денисов заявил о планах перейти на украинский язык

17т
Читать материал на украинском

Известный журналист Александр Денисов заявил, что хотел бы вести программу "Великий футбол" на украинском языке.

По его словам, это желание никак не связано с законодательством, а реализацию плана задерживает наличие в студии передачи соведущих.

"Я хочу перейти на украинский язык. И даже готовлюсь к этому. Все планерки по "Великому футболу" я провожу на украинском. На работе там, где ко мне обращаются на украинском, я общаюсь так же. Я таким образом пытаюсь допрактиковать уровень до естественного и абсолютно разговорного. Если бы был в студии сам, я бы уже давно перешел. Здесь где-то переживаю упустить скорость реакции на своих собеседников. От этого, боюсь, может потерять программа. Но у меня уже это под горлом стоит и я хочу вести программу на украинском. Вопрос не в законе. А потому что я так хочу", – рассказал Денисов в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич заявил, что не видит смысла для себя общаться на русском языке.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Денисов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
4
Смешно
221
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Godsent
VS
North
Победа Godsent
1.60 Сделать ставку
Giants
VS
x6tence
Победа Giants с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Nemiga
VS
Syman
Победа Nemiga
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Winstrike
Победа Hard Legion
2,11 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
S2V
Победа Movistar Riders с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Вердер
VS
Байер
Вердер с форой (+1)
1.75 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Динамо Брест
Тотал больше 2.5
1.79 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Славия
Обе забьют
2.20 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Слуцк
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Ислочь
Победа Динамо Минск
1.90 Сделать ставку