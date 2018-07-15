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Чемпионат мира 2018
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"Стоит как остолоп": футболисты на награждении ЧМ-2018 проигнорировали Путина

6.1тЧитать новость на украинском

Футболисты сборных Франции и Хорватии во время торжественной церемонии награждения победителей чемпионата мира-2018 не стали обниматься с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее игроки с обеих команд с огромным удовольствием утопали в объятиях главы Хорватии и других официальных лиц.

"Все так обнимаются, целуются. Даже президент Хорватии обнимает французских игроков, поздравляет. А Путин там стоит, как остолоп", - пишут болельщики в соцсетях.

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Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Владимир ПутинКолинда Грабар-Китарович
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклы, а вы еще наизнанку вывернитесь...
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ХОХЛОБЫДЛОСТАН. ВЫ ОТБРОСЫ ВСЕГО МИРА.
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Кротов Даниил, сдохни мразь мокшанская. питор гнойный дешевый
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ху*ло акромя ватоголовых кацапов нах никому не всрлся, чмо ботоксное
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
UaDonetsk Umka, У ВСЕХ ПРАЗДНИК, А УТЕБЯ ХУЕСОС ЧТО? ПИДРИЛО. ПОВОЙ ЕЩЁ.
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