"Стоит как остолоп": футболисты на награждении ЧМ-2018 проигнорировали Путина

Футболисты сборных Франции и Хорватии во время торжественной церемонии награждения победителей чемпионата мира-2018 не стали обниматься с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее игроки с обеих команд с огромным удовольствием утопали в объятиях главы Хорватии и других официальных лиц.

"Все так обнимаются, целуются. Даже президент Хорватии обнимает французских игроков, поздравляет. А Путин там стоит, как остолоп", - пишут болельщики в соцсетях.

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.