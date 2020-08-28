Стоичков об уходе Месси: даем пинка под зад величайшему игроку "Барселоны"

Максим Иншаков Футбол 21:43, 28.08.2020 Обновлено: 22:53, 28.08.2020

Бывший игрок "Барселоны" Христо Стоичков высказался о возможном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

По словам знаменитого болгарина, эта ситуация ему до боли знакомая.

"Мы избавляемся от легенды. Мы даем пинка под зад величайшему игроку в истории "Барселоны". Мы запятнаем его имя, его харизму. Мне очень грустно, потому что еще один легендарный игрок покидает "Барсу" через черный ход. Так же было со мной, с Кройфом, Шустером, Ромарио, Роналдо, Ривалдо. Многие игроки уходили из команды подобным образом", – приводит слова Христо TyC Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

Одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

Также в прессе появилась информация, что Лео позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

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