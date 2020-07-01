Степанов рассказал, когда смогут пустить болельщиков на стадионы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что допуск болельщиков на стадионы напрямую связан с текущей эпидемиологической ситуации.

По словам чиновника, многое зависит от того, насколько все тщательно будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

"Как только болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры – тогда мы можем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе и о болельщиках на трибунах стадионов. С нынешней тенденцией нет даже мысли о возвращении фанов на трибуны", – рассказал Степанов в эфире телеканала "Футбол", сообщает tribuna.com.

Максим Владимирович отметил, что каких-то замечаний к протоколу нет. Все довольны: и футболисты, и команды.

"У меня есть постоянная связь с ними, с УАФ, с некоторыми командами. Медицинская часть была предусмотрена в совершенстве, а мы это объединили, поэтому думаю, что все довольны", – подытожил Степанов.

По состоянию на 1 июля, в Украине лабораторно подтвердили 664 новых случаев заболевания коронавирусом, 433 человека вылечились, 14 умерло. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 44 998 случаев заражения, 19 548 человек выздоровело, 1 173 скончались.