Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, получив красную карточку в матче Кубка Украины против "Динамо", стал первым футболистом, которого удаляли три раза в украинском Эль-Класико.

Первая красная была в мае 2016-го в УПЛ, вторая – в Суперкубке в июле 2017-го.

Также это 20-я красная карточка игроку "Шахтера" матчах против "Динамо". По 9 удалений было в УПЛ и Кубке, 2 – в Суперкубке, сообщает sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

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