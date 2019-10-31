Главная Новости
1 ноября • обновлено в 00:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд

1.1т Читать материал на украинском

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, получив красную карточку в матче Кубка Украины против "Динамо", стал первым футболистом, которого удаляли три раза в украинском Эль-Класико.

Первая красная была в мае 2016-го в УПЛ, вторая – в Суперкубке в июле 2017-го.

Также это 20-я красная карточка игроку "Шахтера" матчах против "Динамо". По 9 удалений было в УПЛ и Кубке, 2 – в Суперкубке, сообщает sport.ua.

Новости
"Перепуганный": Степаненко не сдержался после матча с "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Тема
Динамо - Шахтер
Персона
Тарас Степаненко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel