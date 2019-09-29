Степаненко своеобразно поздравил "шахтера" Ярмоленко с голом - фотофакт

Тарас Степаненко потроллил своего партнера по сборной Украины и форварда английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко после забитого гола в Англии.

Украинский футболист донецкого "Шахтера" в комментарии под постом Андрея о забитом мяче в игре с "Борнмутом" оставил картинку с изображением фирменного знака "горняков" - скрещенных молотков.

Отметим, что такой же символ используется и "Вест Хэмом". Команда даже имеет прозвище "молотобойцы".

Новости Ярмоленко назвали лучшим в Англии

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Ярмоленко рассказал, что благодаря фирменному жесту фанатов "Вест Хэма" (скрещенные руки), на некоторое время почувствовал себя футболистом "Шахтера".

Напомним, на минувшей неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.

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