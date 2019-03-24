Степаненко рассказал про переход в "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вспомнил, как едва не продолжил карьеру в киевском "Динамо".

Тарас Степаненко

"У меня была история с киевским "Динамо". Как раз, вместе с "Шахтером". Я, честно говоря, не знаю, как бы сложилась бы моя судьба, если б я оказался в "Динамо". Мне было 18 лет, мною интересовались и "Динамо" и "Шахтер". В то время я остановил свой выбор на "Динамо". Но потом не получилось меня забрать в "Динамо", и я остался в запорожском "Металлурге", потом у меня была травма. В конечном итоге, когда потом снова стоял выбор, то уже "Шахтер" больше хотел, чем "Динамо", - рассказал хавбек "горняков" в эфире Youtube-канала "Вацко Live"

Тарас не знает точно, почему не вышло с "Динамо".

"Там то ли по цене не договорились, я не знаю. Это решалось на другом уровне. Меня как футболиста, никто не спрашивал. Я общался и представителями и "Динамо", и с "Шахтером". Но на тот момент "Динамо" хотело меня больше. Когда прошло время, два или три года, так получилось, что в киевском клубе менялись тренеры, а "Шахтер" меня вел с определенного возраста, Луческу хотел обновить опорную зону, ему был нужен украинец", - подытожил футболист сборной Украины.

Ранее Степаненко признался, что когда-то подрался со своим партнером по команде бразилцем Веллингтоном Немом. Эта драка состоялась, когда команда еще играла и тренировалась в Донецке.

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