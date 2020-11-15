Степаненко рассказал, чего не хватало сборной Украины в матче с Германией

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко после поражения Германии, признался, что при счете 1:2, когда были моменты, не хватало выпустить кого-то свежего в атаку, чтобы освежил игру.

Футболист "Шахтера" отметил, что тренерский штаб просил, чтобы не только оборонялись, чтобы играли в футбол, показывали хороший уровень.

"Конечно, в некоторых моментах приходилось терпеть. Но в некоторых моментах играли с мячом, держали. Иногда быстрота принятия решений, спешка приводили к тому, что теряли мяч. Но это другой уровень. Здесь немного быстрее все играется, нужно привыкнуть. Выпали футболисты, которые должны были играть. Ну такая ситуация. На том сборе много людей выпало, на этом тоже. Сейчас тяжелый матч на выезде. Нужно собраться и восстановиться тем, кто есть и дожать этот турнир, чтобы выполнить задачу – остаться в дивизионе", – цитирует Степаненко tribuna.com со ссылкой на канал "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 5-го тура Лиги наций Германия – Украина завершился со счетом 3:1. "Сине-желтые" забили первыми, однако затем хозяева смогли реализовать все свои опасные моменты.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко признался, что остался доволен качеством игры.