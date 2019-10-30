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30 октября • обновлено в 22:27
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Степаненко невероятным голом на последней секунде спас "Шахтер" в матче Кубка Украины с "Динамо"

Степаненко невероятным голом на последней секунде спас "Шахтер" в матче Кубка Украины с "Динамо"
Поединок получил невероятную развязку
3.5т Читать материал на украинском

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко забил феноменальный гол на 92-й минуте матча 1/16 финала Кубка Украины против киевского "Динамо".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер",

Проигрывая большую часть 0:1 "горняки" организовали последний штурм, который оказался результативным. После сумбурной атаки мяч подхватил 30-летний хавбек сборной Украины и роскошным ударом спас команду от поражения, переведя игру в овертайм.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первом тайме этой встречи гол-шедевр забил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. 28-летний полузащитник сборной Украины увидел, что Андрея Пятов далеко вышел из ворот и ударом метров с 18 запустил мяч четко в угол.

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Тема
Кубок Украины по футболу
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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