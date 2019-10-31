"Перепуганный": Степаненко не сдержался после матча с "Динамо"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко не смог сдержать эмоций после поражения от киевского "Динамо" в Кубке Украины.

"Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – сказал Степаненко, оценивая работу судей в этом матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

На 95-й минуте главный арбитр Виктор Копиевский удалил Тараса.

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